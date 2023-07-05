Изнасиловавшего жену знакомого россиянина осудили на три года

Под Тюменью мужчина изнасиловал жену знакомого, пока тот работал, и получил 3 года колонии

Исетский районный суд Тюменской области приговорил 47-летнего местного жителя к трем годам колонии общего режима за изнасилование 31-летней женщины. Об этом в среду, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе областных судов.

Следствие и суд установили, что 25 февраля мужчина вместе с женой своего знакомого, пока тот был на работе, распивал спиртное. Во время застолья фигурант изнасиловал женщину. Свою вину он признал и частично выплатил компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае иностранца приговорили к шести годам колонии за изнасилование россиянки.

