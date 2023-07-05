Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:36, 5 июля 2023Силовые структуры

Изнасиловавшего жену знакомого россиянина осудили на три года

Под Тюменью мужчина изнасиловал жену знакомого, пока тот работал, и получил 3 года колонии

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Исетский районный суд Тюменской области приговорил 47-летнего местного жителя к трем годам колонии общего режима за изнасилование 31-летней женщины. Об этом в среду, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе областных судов.

Следствие и суд установили, что 25 февраля мужчина вместе с женой своего знакомого, пока тот был на работе, распивал спиртное. Во время застолья фигурант изнасиловал женщину. Свою вину он признал и частично выплатил компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае иностранца приговорили к шести годам колонии за изнасилование россиянки.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные нанесли удар по дислокациям «Кракена» и «Грузинского легиона»

    Женщине дали совет о романе с женихом подруги

    53-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в купальнике и порадовала фанатов

    Число погибших в результате катастрофы на Каховской ГЭС снова возросло

    МИД КНР пригласил главу евродипломатии в Китай «в любое удобное для него время»

    В ДНР заявили о третьей волне украинского контрнаступления

    ФСБ задержала в аэропорту финансировавшего ВСУ россиянина

    Изнасиловавшего жену знакомого россиянина осудили на три года

    Создателей финансовой пирамиды осудят за хищение миллиарда рублей у россиян

    Орбиту МКС подняли на 3,25 километра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости