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18:46, 5 июля 2023Среда обитания

Россиян предупредили о жаре почти до 40 градусов

Вильфанд: в Сочи и Краснодаре 6 и 7 июля ожидается температура до плюс 39 градусов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Краснодарский край 6 и 7 июля ждет повышение температуры до плюс 39 градусов, Сочи — до плюс 37 градусов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«На юге европейской России закончилась непогода. Ближайшие дни будут для многих сложными. Однако, для отдыхающих, кто любит погорячее, вполне раздолье», — сообщил Вильфанд. В самом Краснодаре и Краснодарском крае в ближайшие два дня столбик термометра днем поднимется до плюс 38-39 градусов. Ночью в Краснодаре ожидается плюс 23-24 градуса.

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При этом в Сочи, где Черное море оказывает сглаживающее влияние на температурный режим, 6 и 7 июля ожидается до плюс 37 градусов тепла. Метеоролог предупредил, что в ближайшие дни на юге России нежелательно находиться под прямыми солнечными лучами в районе полудня. В выходные столбик термометра пойдет вниз, в Краснодарском крае будет около плюс 28 градусов.

Жаркая погода также ожидается на севере западной Сибири, в Иркутской области, на юге Урала и Приволжского округа, в Воронежской и Астраханской областях, а также в Калмыкии. При этом на юге Сибири в ближайшие два дня будут идти сильные дожди, также ожидается гроза и ветер до 20 метров в секунду. Обильные осадки также придут на юг Дальнего Востока.

Ранее Вильфанд спрогнозировал 30-градусную жару в Москве и Подмосковье. В четверг 6 июля и пятницу 7 июля воздух прогреется до 30 градусов, в области — до 31 градуса. Ночи также будут теплыми, а среднесуточная температура окажется на 2,5-4 градуса выше нормы.

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    Мария Черкасова
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