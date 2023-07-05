В России предрекли ЧВК «Вагнер» исчезновение

Депутат ГД Новиков назвал невозможной реинкарнацию ЧВК «Вагнер»

История ЧВК «Вагнер» может быть завершена не только на территории России, но и на территории других государств. Возможно появление новой организации, под другим именем и с обновленной структурой. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Судьба ЧВК "Вагнер" была определена чуть раньше заявления Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [о признании организации террористической], после того, как руководство данной структуры попыталось организовать мятеж, поставив себя таким образом вне закона, — заметил Новиков. — Раньше деятельность "Вагнера" всегда сосредотачивалась за пределами нашей страны, поэтому важным было, чтобы они согласовывались с законодательством той страны, в которой находились. Но сам факт попытки мятежа уже на территории России определил судьбу организации уже внутри нашей страны».

Перспективы возобновления активной деятельности ЧВК «Вагнер» за рубежом, как это было до начала украинского конфликта, депутат считает достаточно неоднозначными. Он допустил, что после мятежа в России, признания Парламентской ассамблеей ОБСЕ террористической организацией, ЧВК может прекратить свое существование.

«Если и будет какая-то деятельность за пределами России, то, вероятно, речь пойдет уже о новой организации с другим наименованием, обновленной структурой и далее по списку. Реинкарнация "Вагнера" в прежнем виде мне представляется невозможной», — заключил Новиков.

Ранее в ОБСЕ заявили, что действия военной компании «могут быть справедливо охарактеризованы как террористические по своему характеру и намерениям». Принятая организацией резолюция призывает страны ОБСЕ использовать все внутренние и международные инструменты, «чтобы противодействовать вредоносному присутствию ЧВК "Вагнер"».

