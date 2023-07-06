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20:03, 6 июля 2023Из жизни

Женщина похудела на 82 килограмма и пожаловалась на оскорбления хейтеров

NYP: жительница США сбросила 82 килограмма и столкнулась с оскорблениями хейтеров

Фото: Huha Inc. / Unsplash

Жительница США сбросила 82 килограмма лишнего веса и пожаловалась на оскорбления хейтеров, которые обозвали ее белкой-летягой из-за четырех килограммов обвислой кожи. Об этом сообщает New York Post (NYP).

27-летняя Кимберли Несторик из штата Пенсильвания с детства была полноватой, однако в какой-то момент она пристрастилась к фастфуду и ее вес достиг 140 килограммов. «Я завтракала куриными стрипсами, которые осталась с ужина, и постоянно заказывала еду. Иногда я не могла выбрать между китайской едой и куриными крылышками и брала и то, и другое», — рассказала американка о своем питании до похудения.

Изменить образ жизни Несторик решила после того как однажды не смогла прокатиться с четырехлетней дочерью на карусели — на ней просто не сошлись ремни безопасности. Женщина полностью отказалась от фастфуда и начала готовить самостоятельно. Она начала четырежды в неделю ходить в спортзал и со временем сумела похудеть до 57 килограммов. «Я стараюсь не употреблять жидких калорий, поэтому держусь подальше от сладкой газировки. И еще добавляю в блюда побольше овощей, чтобы дольше оставаться сытой», — описала Несторик изменения в своем питании.

Однако, несмотря на успехи в похудении, она столкнулась с проблемой: у нее на теле остается около четырех с половиной килограммов лишней обвисшей кожи. Несторик призналась, что комплексует из-за этого и старается всегда носить свободную одежду, чтобы скрыть неприятное последствие своей полноты.

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Уже после похудения она встретила нынешнего бойфренда и сначала боялась показываться ему без одежды. Однако, когда это все-таки произошло, мужчина спокойно отнесся к необычной особенности женщины и теперь во всем ее поддерживает.

В отличие от возлюбленного, многие комментаторы в интернете принялись издеваться над Несторик, когда она выложила свои фото в социальных сетях и рассказала о проблеме. «Я получаю кучу злобных комментариев. Люди говорят, что я могла бы воспользоваться лишней кожей как парашютом, или называют меня белкой-летягой», — пожаловалась американка.

Однако бойфренд успокоил ее и посоветовал не обращать внимания на хейтеров, после чего она стала более уверенной в себе. Сейчас американка собирает пожертвования, чтобы сделать операцию по удалению лишней кожи, которая стоит от восьми до четырнадцати тысяч долларов (от 728 тысяч до 1,27 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница США потеряла интерес к сексу после экстремального похудения более чем на 100 килограммов. Причиной стала лишняя кожа, оставшаяся после избавления от лишнего веса.

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    Никита Савин
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