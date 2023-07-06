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02:40, 6 июля 2023Мир

МИД Абхазии прокомментировал соглашение о двойном гражданстве с Россией

МИД Абхазии: соглашение о двойном гражданстве говорит о высоком уровене диалога с Россией
Инал Ардзинба

Инал Ардзинба. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Соглашение о двойном гражданстве между Абхазией и Россией является подтверждением братских отношений и высокого уровня диалога между странами. Об этом заявил глава МИД республики Инал Ардзинба, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал ратификацию документа. «Соглашение о двойном гражданстве — это очередное подтверждение наших братских отношений и высокого уровня диалога с Россией», — подчеркнул политик.

Проект был инициировал президентом РФ Владимиром Путиным. Его внесли в Госдуму 31 мая. Сенаторы в среду, 5 июля, одобрили ратификацию соглашения между странами о разрешении вопросов двойного гражданства.

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания выступил с заявлением о всеобъемлющей поддержке действий президента России Владимира Путина. Аслан Бжания добавил, что Абхазия в любых обстоятельствах продолжит исполнять свои союзнические обязательства перед Россией.

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    Марина Совина
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