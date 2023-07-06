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12:11, 6 июля 2023Наука и техника

Разработан новый точечный способ терапии рака

Nature Communications: создан новый вид акустического пинцета для борьбы с раком

Фото: Jackson Njehia / Reuters

Ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий Академии наук Китая (CAS) разработали точечный способ терапии рака. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Разработка представляет собой технологию нового вида акустического пинцета, который позволяет производить движение целевого объекта с помощью акустической волны. Благодаря высокой проницаемости тканей и мощному воздействию такие пинцеты стали гораздо эффективнее оптического и магнитного пинцетов в уничтожении раковых клеток.

Китайские специалисты создали голографические акустические пинцеты с фазированной решеткой (PAHAT). Они основаны на плоскостном матричном преобразователе высокой плотности, который генерирует объемные трехмерные акустические волны.

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Исследователям удалось точно контролировать бактерии, уничтожающие раковые клетки, так, чтобы они достигали очага поражения в соответствии с заранее намеченным планом. В результате технология эффективно замедлила рост опухоли.

В июне сотрудники Университета Отаго обнаружили новую цель лечения агрессивного рака толстой кишки благодаря точному определению причины его распространения.

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    Елена Апазиди
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