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22:59, 6 июля 2023Мир

Священник в Болгарии «предал анафеме» кортеж Зеленского

«РВ»: болгарский священник «предал анафеме» кортеж Зеленского в Софии

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Православный священник в Болгарии выбежал на дорогу перед кортежем президента Украины Владимира Зеленского и предал его анафеме. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Как видно на кадрах, мужчина в одежде священника выбегает к проезжающему по дороге кортежу. Он размахивает крестом и кричит: «Анафема, анафема, Зеленский». К нему практически сразу подбегает полицейский, затем еще трое правоохранителей. Вместе они пытаются увести его с дороги.

Священнослужитель также назвал украинские власти фашистскими. Через некоторое время на место происшествия прибыл полицейский микроавтобус.

В четверг, 6 июля, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с визитом в Софию для переговоров с президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром страны Николаем Денковым.

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    Марина Совина
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