Отсидевший 30 лет россиянин прутом забил и задушил пожилую учительницу

Под Омском отсидевший 30 лет житель забил прутом учительницу, помогавшую деньгами селу

В селе Евгашино Большереченского района Омской области 61-летний местный житель забил железным прутом и задушил проводом 88-летнюю бывшую учительницу химии сельской школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, к убийству пенсионерки причастен неоднократно судимый сосед, который в общей сложности от провел в заключении 30 лет. Ночью 3 июля он проник к женщине в дом и убил ее, желая похитить ее сбережений. Однако денег фигуранту найти так и не удалось — большую часть своей пенсии потерпевшая отдавала односельчанам на помощь в покупке дров, установке памятников на могилах родственников. Также на ее средства были приобретены сотни флеш-карт для учеников. Сама женщина до 82 лет преподавала в местной школе и была заслуженным учителем РСФСР.

Тело женщины обнаружила подруга, когда та перестала отвечать на звонки. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

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