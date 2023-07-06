Звезду фильма «Прогулка» Баршака избили в Москве

Звезду фильма «Прогулка» Павла Баршака избили в Москве

Российского актера и звезду фильма Алексея Учителя «Прогулка» Павла Баршака избили в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, на 42-летнего артиста напали неизвестные в районе Нагорной улицы. Актер получил травму головы и был доставлен в медицинское учреждение. О его состоянии после нападения неизвестно.

Павел Баршак, младший брат режиссера Александра Баршака, обрел широкую популярность, исполнив главную роль в картине Алексея Учителя «Прогулка». Коллегами артиста по съемочной площадке стали Евгений Цыганов и Ирина Пегова. Актер также снимался в таких проектах, как «Союз Спасения», «Убойная сила», «Игра», «Тихая охота», и многих других.

Ранее сообщалось, что украинского актера Александра Грекова покусали и избили в Дублине после спектакля киевского театра.