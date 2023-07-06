Терапевт перечислила способы справиться с укачиванием в машине

Врач Кабаненко: если укачивает, за два часа перед поездкой можно перекусить салатом

Чтобы избавиться от укачивания, нужно тренировать вестибулярный аппарат, рассказала врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко. Способы справиться с укачиванием в машине она перечислила в беседе с «Москвой 24».

Первой причиной укачивания она назвала чувствительную нервную систему, второй — неподготовленный вестибулярный аппарат. Второе состояние, по ее словам, можно исправить с помощью простого упражнения — кружась на месте. «Оно состоит из двух этапов: сначала нужно покружиться на месте. Затем идет тест на равновесие: надо закрыть глаза, поднять одну ногу и пальцем достать до кончика носа», — сказала врач. Она добавила, что, если хочется внятного результата, проделывать это надо регулярно.

Кроме того, она порекомендовала соблюдать определенные правила до поездки. «Не наедайтесь перед дорогой. За два часа можно перекусить кашей, салатом. Так нагрузка на ЖКТ будет меньше, а значит, не будет риска тошноты, рвоты», — объяснила Кабаненко. В машине она посоветовала сидеть на переднем сиденье, в автобусе — ближе к водителю, в самолете или на корабле — в носовой части, где тряска меньше.

Она добавила, что в дороге не стоит читать или смотреть в экран гаджетов. «Находясь в транспорте, можно рассасывать леденец, жевать жвачку, есть небольшое количество кислых продуктов, например дольку лимона. Это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты», — рассказала терапевт. Также она рекомендовала выпить лекарство с дименгидринатом.

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