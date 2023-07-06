Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:19, 6 июля 2023Забота о себе

Терапевт перечислила способы справиться с укачиванием в машине

Врач Кабаненко: если укачивает, за два часа перед поездкой можно перекусить салатом

Фото: Marjan Blan / Unsplash

Чтобы избавиться от укачивания, нужно тренировать вестибулярный аппарат, рассказала врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко. Способы справиться с укачиванием в машине она перечислила в беседе с «Москвой 24».

Первой причиной укачивания она назвала чувствительную нервную систему, второй — неподготовленный вестибулярный аппарат. Второе состояние, по ее словам, можно исправить с помощью простого упражнения — кружась на месте. «Оно состоит из двух этапов: сначала нужно покружиться на месте. Затем идет тест на равновесие: надо закрыть глаза, поднять одну ногу и пальцем достать до кончика носа», — сказала врач. Она добавила, что, если хочется внятного результата, проделывать это надо регулярно.

Кроме того, она порекомендовала соблюдать определенные правила до поездки. «Не наедайтесь перед дорогой. За два часа можно перекусить кашей, салатом. Так нагрузка на ЖКТ будет меньше, а значит, не будет риска тошноты, рвоты», — объяснила Кабаненко. В машине она посоветовала сидеть на переднем сиденье, в автобусе — ближе к водителю, в самолете или на корабле — в носовой части, где тряска меньше.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Она добавила, что в дороге не стоит читать или смотреть в экран гаджетов. «Находясь в транспорте, можно рассасывать леденец, жевать жвачку, есть небольшое количество кислых продуктов, например дольку лимона. Это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты», — рассказала терапевт. Также она рекомендовала выпить лекарство с дименгидринатом.

Ранее специалист Алена Глазунова назвала простые способы, с помощью которых можно побороть нездоровую тягу к сладкому. По словам психолога, острое желание съесть сладкого или жирного возникает из-за стресса.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ударе ВС России по казармам во Львове с сотнями военных ВСУ

    В экономике России разглядели парадокс

    Девять БПЛА самолетного типа попытались атаковать приграничный регион России

    Кинолог высказался о взрослении собак разных пород

    Латиноамериканские страны отказались видеть Зеленского на саммите с ЕС

    США призвали Россию продлить зерновую сделку

    Рассел Кроу рассказал о домогательствах тарантула на съемках

    Популярный комик рассказал о связанном с Харламовым неудачном выступлении

    Система ПВО сработала над Белгородом

    Зеленский отправится с визитом в Чехию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости