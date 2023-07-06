Женщина пожертвовала сердце сына больному пациенту и спасла его жизнь

The Thaiger: в Таиланде женщина пожертвовала сердце сына и спасла жизнь больного пациента

Жительница Таиланда Софа Нойджинда, пережившая потерю сына, пожертвовала его сердце больному пациенту и спасла ему жизнь. Об этом сообщает The Thaiger.

Сын женщины, Адисорн Сангси, попал в аварию. Он получил тяжелые травмы, в результате чего его подключили к аппарату жизнеобеспечения. Врачи сообщили Нойджинде, что у ее сына маленькие шансы на выживание, и мягко намекнули ей на донорство органов. Женщина сразу отказалась от предложения медиков, надеясь, что Сангси выживет.

Однако через несколько дней состояние пострадавшего значительно ухудшилось. Его тело начало твердеть, а органы отказывали, но все еще были пригодны для пересадки. В этот момент Нойджинда вспомнила о ролике на тему трансплантации органов, который видела в интернете незадолго до несчастного случая. Тогда женщина решила, что ее сын сможет спасти нуждающегося пациента, и согласилась на пересадку его сердца.

«Люди спрашивали, как я могла отпустить сына, ведь он еще дышал. Но я знала, что он живет только благодаря аппарату. Если бы мы отключили его от аппарата, он бы не выжил», — говорит она.

Многие пользователи сети, узнавшие о поступке Нойджинды, похвалили ее за смелость. Женщину поблагодарили за то, что она подарила новую жизнь нуждающемуся человеку.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подарила страдавшему от редкого генетического заболевания сыну более половины собственной печени. Операция по пересадке длилась 12 часов.