В Госдуме высказались об ограничениях для уклонистов

Депутат Госдумы Швыткин: для уклонистов нужно создать условия дискомфорта

Ограничительные меры для лиц, уклоняющихся от службы в армии, в том числе, запрет на сдачу экзамена на права, являются адекватными сложившейся ситуации, особенно с учетом того, что уклонения является преступлением. Для данной категории граждан должны быть созданы условия дискомфорта. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Запрет для уклонистов на сдачу на права, на мой взгляд, является адекватным в сложившейся ситуации. Мы все должны понимать, что защита отечества — обязанность каждого гражданина, тем более мужчины. Все должно быть направлено на то, чтобы призывники являлись в военкомат в соответствии с законом», — подчеркнул Швыткин.

По мнению депутата, и общество, и органы власти едины в понимании того, что уклонисты, то есть, граждане, нарушающие закон, должны быть привлечены к ответственности.

«Для них должны быть созданы условия дискомфорта. Потому что уклонист — это человек, который нарушает закон, к нему должны быть применены соответствующие меры», — уверен политик.

Ранее в ГИБДД заявили, что уклонистам запретят сдавать экзамены на водительские права, заменять и получать их вновь, регистрировать машину и управлять ей. Запреты коснутся граждан, которые в течение 20 дней после получения повестки не пришли в военкомат.