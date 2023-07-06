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15:50, 6 июля 2023Моя страна

В Новосибирске водитель перевел уток через дорогу и попал на видео

В Новосибирске водитель вышел из машины и перевел утиное семейство через дорогу

Житель Новосибирска вышел из своего автомобиля и перевел уток через дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Добрый поступок водителя попал на видео. На кадрах видно, как мужчина выходит из машины и подходит к утиному семейству. Затем он осторожно подгоняет птиц к тротуару, проследив, чтобы их никто не сбил.

Как сообщает автор ролика, все произошло у станции метро Заельцовская. В результате утка вместе с птенцами благополучно добралась до тротуара.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае экскаваторщики спасли лосенка, застрявшего в болоте. Сотрудники Чайковского муниципального предприятия нашли животное, когда возвращались на базу после выполнения земляных работ.

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    Алиса Удовик
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