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22:26, 6 июля 2023Забота о себе

Сексолог предупредила о вреде зависти к чужому счастью

Сексолог Кокс: зависть к чужому счастью может привести к беспричинным обидам

Фото: Andrey Zvyagintsev / Unsplash

Зависть к чужому счастью опасна для психики и может привести к беспричинным неудовлетворенности и обидам, предупредила британский сексолог Трэйси Кокс. Об этом она рассказала изданию Daily Mail.

По словам Кокс, сравнивать себя с другими — нормально. В некоторых случаях это может быть очень полезно, так как способствует развитию. Несмотря на это, не стоит сравнивать свои отношения с чужими. Желание заполучить чужого партнера мало что дает и при этом способно причинить вред, вызвав беспричинную неудовлетворенность, грусть и обиду.

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Трэйси Кокссексолог

Кокс отметила, что зависть может ослепить и испортить даже хорошие отношения. Из-за этого чувства человек может видеть в партнере только недостатки и при этом игнорировать все достоинства. По ее словам, нельзя воспринимать своего избранника как нечто само собой разумеющееся и замечать только его раздражающие черты.

В заключение специалистка предложила честно обсудить с партнером общие мечты и желания от жизни, особенно если этот разговор давно назрел. Это поможет избавиться от зависти.

Ранее психотерапевты Шери Мейерс, Кэролайн Мэдден и Курт Смит посоветовали держаться подальше от романтических интрижек друзей и не помогать им скрывать измены. Они считают, что позиция наблюдателя и тем более помощника в обмане — это всегда безвыходная ситуация, за участие в которой рано или поздно будет стыдно.

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    Наталья Обрядина
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