Премьер Эстонии призвала западные страны сплотиться вокруг Украины

Премьер Эстонии Каллас заявила, что Запад не должен уставать поддерживать Украину

Запад не должен уставать оказывать Киеву поддержку, так как от этого зависит судьба международного порядка, основанного на законе, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об этом пишет японская газета Yomiuri.

По данным издания, она призвала Запад готовиться к затяжной войне. «Мы не должны уставать. На кону стоит судьба международного порядка, основанного на букве закона», — высказалась политик.

Она считает, что западным государствам необходимо сплотиться вокруг Украины. По мнению премьера, Москва ждет момента, когда партнеры устанут помогать Украине. Кроме того, она указала на необходимость укрепления обороноспособности Европы.

Ранее Каллас заявила об увеличении военной поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) до трех процентов ВВП страны. Она призвала государства, входящие в НАТО, последовать примеру Эстонии и добавила, что спецоперация (СВО) не территории Украины будет продолжаться, пока в Москве не начнут «уважать государственность Украины».