Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:25, 6 июля 2023Ценности

Стилистка перечислила россиянкам самые модные стрижки 2023 года

Стилистка Алина Чеченова: трендом 2023 года стали прически, не требующие укладки

Фото: Matthew Hamilton / Unsplash

Стилистка Алина Чеченова перечислила россиянкам самые модные стрижки в 2023 году. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Эксперт рассказала, что главным трендом текущего года стали прически, которые не требуют укладки. «Например, при стрижке шегги достаточно посушить волосы феном, чтобы получить слегка небрежный французский образ», — уточнила она, описывая прическу с волосами разной длины.

Помимо этого, в список вошла стрижка паж, характеризующаяся плотной густой челкой, которая обрамляет лицо и переходит в более длинные волосы вокруг него.

Она уникальна тем, что на каждом типе прядей смотрится по-разному, все зависит от их структуры и густоты. Паж является совокупностью элегантной классики и духа нового времени. Короткие стрижки открывают и вытягивают шею, делая образ беззащитным и нежным, либо дерзким. Это уже зависит от вашего стиля в одежде и предпочтениях в макияже

Алина Чеченовастилист

Не менее актуальной прической в 2023 году, по словам стилиста, стала многослойная стрижка-бабочка с подчеркнутым объемом и длинной челкой. «Девушки полюбили ее за воздушность и легкость в укладке. Правильный срез сделает свое дело, и волосы будут выглядеть густыми, объемными и ухоженными без тонны укладочных средств», — заявила Чеченова.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

В заключение специалистка напомнила о важности регулярного ухода за локонами, независимо от выбранного образа. «Полезно освежать кончики, делать массаж головы, чтобы улучшить кровообращение, питать волосы масками и другими восстановительными процедурами», — подытожила стилистка.

Ранее в июле россиянкам назвали указывающие на необходимость сменить прическу признаки.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко пообещал раскрыть места лагерей ЧВК «Вагнер» при одном условии

    Звезду фильма «Прогулка» Баршака избили в Москве

    Захарова назвала дезинформацией данные о встрече Лаврова с экс-чиновниками США

    Почти половина водопроводной воды в США оказалась загрязненной

    Пытавшийся совершить покушение на королеву назвал себя ситхом из «Звездных войн»

    Зеленский рассказал о желании всей Украины ускорить контрнаступление

    В Финляндии задумались о закрытии еще одного консульства России

    В Германии назвали возмутительными слова Зеленского о разрушении Каховской ГЭС

    Российский комик рассказал о заработке в КВН

    Великобритания назначила нового посла на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости