Стилистка перечислила россиянкам самые модные стрижки 2023 года

Стилистка Алина Чеченова: трендом 2023 года стали прически, не требующие укладки

Стилистка Алина Чеченова перечислила россиянкам самые модные стрижки в 2023 году. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Эксперт рассказала, что главным трендом текущего года стали прически, которые не требуют укладки. «Например, при стрижке шегги достаточно посушить волосы феном, чтобы получить слегка небрежный французский образ», — уточнила она, описывая прическу с волосами разной длины.

Помимо этого, в список вошла стрижка паж, характеризующаяся плотной густой челкой, которая обрамляет лицо и переходит в более длинные волосы вокруг него.

Она уникальна тем, что на каждом типе прядей смотрится по-разному, все зависит от их структуры и густоты. Паж является совокупностью элегантной классики и духа нового времени. Короткие стрижки открывают и вытягивают шею, делая образ беззащитным и нежным, либо дерзким. Это уже зависит от вашего стиля в одежде и предпочтениях в макияже Алина Чеченова стилист

Не менее актуальной прической в 2023 году, по словам стилиста, стала многослойная стрижка-бабочка с подчеркнутым объемом и длинной челкой. «Девушки полюбили ее за воздушность и легкость в укладке. Правильный срез сделает свое дело, и волосы будут выглядеть густыми, объемными и ухоженными без тонны укладочных средств», — заявила Чеченова.

В заключение специалистка напомнила о важности регулярного ухода за локонами, независимо от выбранного образа. «Полезно освежать кончики, делать массаж головы, чтобы улучшить кровообращение, питать волосы масками и другими восстановительными процедурами», — подытожила стилистка.

Ранее в июле россиянкам назвали указывающие на необходимость сменить прическу признаки.