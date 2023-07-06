В Австрии призвали везти украинское зерно в страны Африки вместо Европы

Союз фермеров Нижней Австрии призвал ЕК везти украинское зерно в Африку вместо Европы

Украинское зерно должно быть направлено в страны Африки и Ближнего Востока, а не на европейские рынки. С такой инициативой выступил Союз фермеров Нижней Австрии, передает ТАСС.

«Продовольствие должно поступать туда, где в нем больше всего нуждаются», — говорится в заявлении. Кроме того, Союза также выразил обеспокоенность тем, что украинское зерно используется в хлебобулочных изделиях, при этом не соответствует «высоким австрийским стандартам».

Организация призвала Европейскую комиссию принять соответствующие меры и не допустить потрясений на рынках ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин допустил выход страны из зерновой сделки. По его словам, Москву «в очередной раз обманули», используя зерновые коридоры в том числе для запуска морских беспилотников. Он указал, что Россия участвует в инициативе лишь ради дружественных стран Африки и Латинской Америки.