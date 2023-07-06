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16:55, 6 июля 2023Мир

В МИД России назвали неправовым центр по расследованию преступлений на Украине

Захарова: центр по расследованию преступлений на Украине в Гааге является пустышкой
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что созданный недавно в Гааге центр по расследованию преступлений на Украине (ICPA) не имеет никакого отношения к правосудию и является неправовым. Ее слова цитирует РИА Новости.

Она заявила, что ICPA — это «псевдоюридический орган», созданный «узкой группой стран» для «абсолютно нескрываемой политической цели». «Никакого отношения к правосудию, праву, законности такой центр иметь не будет», — считает Захарова.

Захарова назвала ICPA пустышкой, задача которого «просто сотрясать воздух и заниматься псевдоправовой работой», от которой не стоит ожидать объективности.

В начале июля стало известно, что в Гааге появится ICPA, который займется расследованием преступлений на Украине. Этот центр будет поддерживать национальных следователей и прокуроров с Украины, из Эстонии, Литвы, Латвии и Польши.

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    Александр Слабиев
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