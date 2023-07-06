Финляндия ответит на действия России закрытием генконсульства в стране

Президент Финляндии: Хельсинки закроет генконсульство России в Турку в качестве ответа

В ответ на закрытие генконсульства Финляндии в Петербурге и высылку финских дипломатов, Хельсинки скорее всего закроет генконсульство России в городе Турку. Об этом заявил президент страны Саули Ниинисте в Twitter.

«Объявленные сегодня Россией меры являются жестким и асимметричным ответом на решения Финляндии о высылке [российских дипломатов Финляндии]. Я разговаривал с председателями правящих партий. Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия в качестве ответной меры на конфронтационную политику финских властей высылает девять дипломатов Финляндии. Кроме того, в числе ответных мер на конфронтационные действия было принято решение об отзыве согласия России на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября. «Финской стороне вручены соответствующие дипломатические ноты МИД России», — отмечается в заявлении.