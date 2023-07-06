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13:11, 6 июля 2023Интернет и СМИ

В Госдуме заявили об отсутствии планов создавать в России закрытый интернет

Депутат Хинштейн заявил, что планов создавать закрытый от мировой сети Рунет нет

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил в своем Telegram, что планов создавать закрытый от мировой сети Рунет нет.

«Отдельно подчеркну, что планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет. Страна не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика», — заявил депутат.

Также Хинштейн отметил, что вопрос цифровой независимости России тем не менее остается актуальным. «Для государства на первое место вышли вопросы безопасности и стабильной работы российского сегмента глобальной сети. Без этого сейчас невозможно представить работу ни одной отрасли экономики и сервисных услуг», — высказался он.

По мнению политика, несмотря на отсутствие планов закрывать локальную сеть от мировой, нужно быть готовыми к вынужденной изоляции.

В 2019 году Госдумой был принят закон о надежной работе Рунета. Согласно этому документу, в России должна быть создана дублирующая мировую инфраструктура.

На реализацию проекта выделили 30 миллиардов рублей. Авторами инициативы выступили депутат Андрей Луговой и сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова.

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