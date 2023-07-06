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11:01, 6 июля 2023Забота о себе

Россиянок предупредили об опасности уколов красоты в домашних условиях

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Инъекции ботокса и филлеров в домашних условиях могут привести к некрозу тканей и ряду других опасных для здоровья и внешности последствий. О них дерматолог-косметолог сети клиник «Семейная» Надежда Юдина предупредила россиянок в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, косметология на дому становится все популярнее, однако различные уколы красоты ни в коем случае нельзя делать вне стерильных условий клиники и уж тем более самостоятельно на кухне или в ванной.

Вы уверены, что, посмотрев видео в интернете о мезотерапии, контурной пластике или ботулинотерапии, не наделаете ошибок при введении препаратов? Между тем они могут стоить вам внешности и здоровья. Если вы попадете не в ту мышцу, то повредите сосуд, что приведет к некрозу тканей

Надежда Юдина дерматолог-косметолог
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Юдина подчеркнула, что даже опытные врачи периодически проходят обучение, поэтому человеку без медицинского образования вряд ли удастся подобрать верные препараты и ввести их в правильную зону и на нужную глубину.

Также сертифицированные препараты для инъекционной косметологии не продаются свободно на маркетплейсах, подчеркнула дерматолог. Они доступны у официальных дистрибьюторов только клиникам и врачам с соответствующим образованием.

Серый рынок препаратов красоты переполнен, и вам вполне вместо филлера на основе гиалуроновой кислоты на маркетплейсе легко могут продать силикон. Введение подделок чревато аллергическими реакциями, отсроченными отеками, гранулемами. Для решения этих проблем вам понадобится помощь пластического хирурга

Надежда Юдина дерматолог-косметолог

Ранее пластический хирург Дарья Фетисова рассказала об опасности популярных процедур для красоты. В частности, по ее словам, контурная пластика носа может вызвать проблемы со зрением.

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    Наталья Обрядина
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