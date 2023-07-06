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13:19, 6 июля 2023Экономика

В Кремле попросили вспомнить про прошлые отскоки рубля

Пресс-секретарь Песков: падение рубля уже было, после чего курс отскакивал обратно

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию с ослаблением рубля, заявив, что раньше такие «колебания» курса уже были, и попросил вспомнить про прошлые отскоки российской валюты. Его цитирует РИА Новости.

«Мы, действительно, все видим какие колебания, действительно курс валюты растет, рубль падает», — сказал он. Представитель Кремля напомнил, что раньше падение российской валюты сменялось отскоками до прежних уровней.

Песков добавил, что сейчас нельзя исключать влияние спекуляций на текущую динамику рубля. По его словам, как правило, в таких повышениях курса «всегда есть значительная доля спекулятивных игр».

В свою очередь Центробанк ранее указал, что видит в ослаблении российской валюты естественный процесс. Регулятор подчеркнул, что каких-либо крупных закупок валюты одним покупателем, которые могли бы исказить курс, не наблюдается.

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    Мария Грушко
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