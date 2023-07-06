Лукашенко опроверг просьбу Си Цзиньпина не применять ядерное оружие на Украине

Лукашенко заявил, что Си Цзиньпин не просил Путина не применять ядерное оружие на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что председатель Китая Си Цзиньпин просил Владимира Путина не применять ядерное оружие на Украине. Слова президента передает РИА Новости.

«Я знаю Китай и знаю Си Цзиньпина. То, что он предупредил Путина о неприменении ядерного оружия, — это фейк, это вранье», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что он уточнит правдивость информации на ближайшей встрече с Путиным, но уточнил, что настаивает на недостоверности этих сведений. «Я этому не верю и вам советую в это не верить», — заключил он.

Ранее британская газета The Financial Times сообщила, что Си Цзиньпин лично предостерег президента России от использования ядерного оружия на Украине. Уточняется, что подобный разговор состоялся во время государственного визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года.