Фигуристка Медведева снялась в корсете

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в кружевном корсете и чулках

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в откровенном наряде и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя спортсменка разместила серию снимков, на которых она запечатлена в кружевном корсете фиолетового цвета и черных чулках. Ее образ дополняют пышная укладка и макияж с акцентом на глаза. Кроме того, визажисты решили скорректировать ширину бровей, сделав их уже.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Какая красивая и привлекательная!», «Вау, шикарная фотосессия», «Не слушай никого — ты прекрасна», «Что-то на шикарном», «Нереальная красотка», — высказывались они.

В марте фигуристка Алина Загитова поделилась снимками с новой фотосессии и восхитила фанатов. 20-летняя спортсменка предстала перед камерой в черном корсете с глубоким декольте. Образ знаменитости дополняют фата в тон наряду, макияж в стиле smoky eyes, серебряные серьги и объемные локоны.