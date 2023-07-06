Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:18, 6 июля 2023Ценности

Фигуристка Медведева снялась в корсете

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в кружевном корсете и чулках

Фото: @jmedvedevaj

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в откровенном наряде и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя спортсменка разместила серию снимков, на которых она запечатлена в кружевном корсете фиолетового цвета и черных чулках. Ее образ дополняют пышная укладка и макияж с акцентом на глаза. Кроме того, визажисты решили скорректировать ширину бровей, сделав их уже.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Какая красивая и привлекательная!», «Вау, шикарная фотосессия», «Не слушай никого — ты прекрасна», «Что-то на шикарном», «Нереальная красотка», — высказывались они.

В марте фигуристка Алина Загитова поделилась снимками с новой фотосессии и восхитила фанатов. 20-летняя спортсменка предстала перед камерой в черном корсете с глубоким декольте. Образ знаменитости дополняют фата в тон наряду, макияж в стиле smoky eyes, серебряные серьги и объемные локоны.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сообщил об актуальности сделанных в отношении ЧВК «Вагнер» заявлений

    Россиянам дали совет по валютным сбережениям

    В Петербурге закроется финское генконсульство

    Режиссер «Барби» рассказала о кастинге на роль Кена

    Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Москве

    Путин призвал чиновников «не жадничать»

    Лукашенко ответил на вопрос об участии в следующих президентских выборах

    Домработница Фридмана с Украины пожаловалась на заблокированные счета

    При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал человек

    Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда Сбера Хасиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости