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11:25, 6 июля 2023Моя страна

Названы самые популярные у челябинцев имена для новорожденных

Александр и Ева стали самыми популярными именами для новорожденных в Челябинской области

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

В Челябинской области рассказали, какие имена чаще всего давали новорожденным в июне текущего года. Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

Так, самым популярным у мальчиков стало имя Александр: в первый летний месяц зарегистрировали 53 ребенка с таким именем. В то же время девочек чаще всего называли Ева, его получили 47 новорожденных. «Самыми же редкими именами стали: для мальчиков — Борис, а для девочек — Алла, так в июне назвали всего по одному ребенку», — сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Отмечается, что всего в июне на Южном Урале появились на свет 2598 детей: 1191 в Челябинске, 327 в Магнитогорске и 110 в Миассе.

В июне образовательная платформа Skillbox совместно с благотворительным фондом «Дети наши» запустит в России социальный проект для выпускников детских домов. Детям предоставят возможность получить бесплатное обучение востребованным digital- и IT-специальностям с дальнейшей помощью в трудоустройстве.

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    Карина Черных
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