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22:14, 6 июля 2023Мир

В России предрекли попытки Киева создать предлог для ввода на Украину войск НАТО

Посол Антонов: Украина попытается создать предлог для ввода на территорию войск НАТО

Украина попытается создать предлог для ввода на свою территорию войск НАТО в связи с отсутствием успеха собственной армии на поле боя. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он подчеркнул, что такой шаг приведет к третьей мировой войне.

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    Марина Совина
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