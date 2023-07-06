В России предрекли попытки Киева создать предлог для ввода на Украину войск НАТО

Посол Антонов: Украина попытается создать предлог для ввода на территорию войск НАТО

Украина попытается создать предлог для ввода на свою территорию войск НАТО в связи с отсутствием успеха собственной армии на поле боя. Такое мнение выразил посол России в США Анатолий Антонов, его комментарий опубликован в Telegram-канале российского диппредставительства.

Он подчеркнул, что такой шаг приведет к третьей мировой войне.