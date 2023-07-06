Кремль прокомментировал возможность встречи Путина и Лукашенко

Представитель Кремля Песков заявил, что пока нет точной даты встречи Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не запланирована. Возможность этого события прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«При необходимости, конечно, встреча произойдет, но пока точной даты нет», — заявил он. Песков также не смог сказать, какой будет повестка дня этих контактов.

Ранее 6 июня сообщалось, что Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». По словам президента Белоруссии, главы государств оказались вовлечены в проблему вокруг ЧВК, они также обсудят дальнейшее функционирование подразделения.

В апреле Лукашенко объяснил частые встречи с российским коллегой необходимостью не допустить «торможения» союзных программ. По его словам, определено 28 таких программ, на тот момент они были реализованы почти на 80 процентов.