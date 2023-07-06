Стало известно о драке с участием Неймара в ночном клубе

Marca: Неймар подрался в ночном клубе Рио-де-Жанейро

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар подрался с неизвестным мужчиной в одном из ночных клубов Рио-де-Жанейро. Об этом стало известно Marca.

Инцидент с участием футболиста произошел в прошлые выходные, его причины неизвестны. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам службы безопасности клуба. В заведении игрок находился вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди.

4 июня власти города Мангаратиба в бразильском штате Рио-де-Жанейро оштрафовали Неймара на 3,3 миллиона долларов. Футболист наказан за создание искусственного пруда на своем земельном участке.

Ранее сообщалось о готовности Неймара покинуть ПСЖ. При этом бразилец отказался от предложения из Саудовской Аравии с годовой зарплатой в 400 миллионов евро. Игрок выразил готовность к снижению зарплаты ради перехода в «Барселону».