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07:21, 7 июля 2023Спорт

Контракт российского голкипера включили в список худших в межсезонье НХЛ

Daily Faceoff включил контракт россиянина Варламова в список худших в межсезонье НХЛ

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Daily Faceoff включил контракт российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Семена Варламова в список худших в межсезонье Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте издания.

Соглашение голкипера с «Айлендерс» рассчитано на четыре года, общая сумма по нему составляет 11 миллионов долларов. «Варламову сейчас 35! Давать срок вратарям никогда не бывает хорошей идеей, не говоря уже о том, что они приближаются к своим закатным годам», — отмечается в материале.

Кроме Варламова, в список попали его одноклубники Пьер Энгвалль и Скотт Мейфилд, представители «Анахайм Дакс» Радко Гудас и Алекс Киллорн, а также Джей Ти Комфер из «Детройт Ред Уингс» и Йоонас Корписало из «Оттава Сенаторс».

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. Ранее на протяжении семи сезонов он был игроком «Колорадо Эвеланш». В составе сборной России Варламов становился чемпионом мира в 2012 году.

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    Дарья Коршунова
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