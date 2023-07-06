Контракт российского голкипера включили в список худших в межсезонье НХЛ

Daily Faceoff включил контракт россиянина Варламова в список худших в межсезонье НХЛ

Daily Faceoff включил контракт российского вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Семена Варламова в список худших в межсезонье Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте издания.

Соглашение голкипера с «Айлендерс» рассчитано на четыре года, общая сумма по нему составляет 11 миллионов долларов. «Варламову сейчас 35! Давать срок вратарям никогда не бывает хорошей идеей, не говоря уже о том, что они приближаются к своим закатным годам», — отмечается в материале.

Кроме Варламова, в список попали его одноклубники Пьер Энгвалль и Скотт Мейфилд, представители «Анахайм Дакс» Радко Гудас и Алекс Киллорн, а также Джей Ти Комфер из «Детройт Ред Уингс» и Йоонас Корписало из «Оттава Сенаторс».

Варламов выступает за «Айлендерс» с 2019 года. Ранее на протяжении семи сезонов он был игроком «Колорадо Эвеланш». В составе сборной России Варламов становился чемпионом мира в 2012 году.