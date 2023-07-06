Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко предрек консультации с Россией по применению ядерного оружия

Лукашенко: Россия посоветуется с Белоруссией в случае применения ядерного оружия
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уверенности в том, что Москва посоветуется с Минском в случае применения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Даже если Россия решила бы это сделать, я уверен, что со своим ближайшим соседом она бы посоветовалась. Поэтому не волнуйтесь по поводу применения: мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия», — заверил белорусский президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию. Соответствующую задачу президент поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю. Он также рассказал, что большая часть ядерного оружия уже доставлена в республику воздушным способом.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Греф заявил об ожидании укрепления рубля

    В России запустили конкурс для школьников и педагогов

    Пост Трампа мог подтолкнуть участника штурма Капитолия к поиску Обамы

    Виктория Боня показала фигуру в обтягивающем платье

    На Московском урбанистическом форуме покажут самую большую голограмму в России

    В Екатеринбурге умер заразившийся менингитом сотрудник Ozon

    Лукашенко заявил о тупике в переговорах по конфликту на Украине

    Лукашенко оценил вероятность ядерного удара в ходе СВО

    Лукашенко предрек отсутствие проблем в работе ЧВК «Вагнер» в интересах России

    В Госдуме предложили запрещать продажу алкоголя в домах при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости