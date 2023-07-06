Лукашенко предрек консультации с Россией по применению ядерного оружия

Лукашенко: Россия посоветуется с Белоруссией в случае применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уверенности в том, что Москва посоветуется с Минском в случае применения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

«Даже если Россия решила бы это сделать, я уверен, что со своим ближайшим соседом она бы посоветовалась. Поэтому не волнуйтесь по поводу применения: мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Мы вообще никого не собираемся атаковать с помощью ядерного оружия», — заверил белорусский президент.

Ранее Лукашенко сообщил, что Минск разработает алгоритм применения ядерного оружия в случае нападения на Белоруссию. Соответствующую задачу президент поставил начальнику белорусского Генерального штаба Виктору Гулевичу, министру обороны Виктору Хренину и председателю Комитета государственной безопасности Ивану Тертелю. Он также рассказал, что большая часть ядерного оружия уже доставлена в республику воздушным способом.