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14:48, 6 июля 2023Силовые структуры

В СК завели дело из-за пострадавших при падении кабинки аттракциона школьниц

Аттракцион в Орехово-Зуево, на котором пострадали школьницы, в эксплуатации свыше 30 лет

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Московской области следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за аварии аттракциона с двумя пострадавшими школьницами в Орехово-Зуево. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, чтобы разобраться в причинах падения кабинки, в результате которой пострадали две 15-летние школьницы, следователями пришлось по винтикам разбирать ветхий аттракцион. Как оказалось, механизм свыше 30 лет находится в эксплуатации. При этом должный технический контроль сотрудниками заведения не осуществлялся.

Ранее было опубликовано видео случившегося в Орехово-Зуево ЧП. На кадрах видно, как дети катаются на аттракционе, похожем на американские горки. По рельсам проезжают несколько кабинок, присоединенных друг к другу, сидящие внутри люди отпускают руки и машут ими в воздухе. Неожиданно одна из кабинок слетает с рельсов и, переворачиваясь, падает. Видеозапись заканчивается тем, что очевидцы бегут на помощь к пострадавшим.

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    Владимир Седов
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