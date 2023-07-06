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17:04, 6 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о возможном отравлении местоблюстителя патриарха Грузии

В Грузии заявили о возможном отравлении местоблюстителя патриарха страны Илии Второго

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Местоблюстителя Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго владыку Шио, предположительно, отравили. В его крови обнаружили тяжелые металлы, превышающие норму. Об этом заявил руководитель службы по связям с общественностью патриархии страны, протоиерей Андрия Джагмаидзе, передает ТАСС.

«У нас есть факт, что в анализе крови владыки Шио есть определенные изменения. Обнаружены тяжелые металлы выше нормы», — сказал он, назвав частично правдивой информацию о возможном отравлении.

В настоящее время владыка Шио чувствует себя хорошо и продолжает работу, его состояние находится в норме, уточнил протоиерей. Джагмаидзе добавил, что патриархия пока не направила официальное обращение в правоохранительные органы. По его словам, одной из версий отравления считают пищевую интоксикацию. Однако это маловероятно, так как местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии питается здоровой пищей, объяснил священник.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал, что его пытались отравить. Как утверждал священнослужитель, попытки отправления были совершены в 2012 и в 2014 годах, из-за этого ему удалили селезенку.

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    Кристина Есикова
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