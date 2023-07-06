На станции московского метро появится гигантское панно

Гигантское панно о 800-летии Москвы начали монтировать на станции метро «Яхромская»

Гигантское панно с сюжетом о 800-летии Москвы начали монтировать на станции метро «Яхромская». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Произведение посвящено празднованию юбилея города в 1947 году. Композицию разместят на стене платформы, она состоит из 22 панелей с изображением московских улиц и жителей столицы — рабочих, пионеров и других прохожих.

«Каждая панель — это один сюжет, который плавно перетекает в другой. В результате монтажа отдельных элементов на стене будет образована единая композиция размером 160 на 5 метров», — объяснил Бочкарев.

При создании панно использовались эскизы архитекторов Николая Шумакова и Александра Некрасова, а также художника Александра Рукавишникова. В интерьере будут сочетаться красный и белый цвета — в них оформят стены, потолок и гранитный пол будущей станции.

Станцию «Яхромская» строят на новом участке Люблинско-Дмитровской линии — она расположена между Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы. Строительство планируют завершить к концу 2023 года.

Ранее жители столицы выбрали цвета трех строящихся линий метро — Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Палитру подобрали таким образом, чтобы цвета новых веток не сливались с уже существующими.