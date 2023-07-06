Песков рассказал о проверке деклараций сотрудников Кремля

Песков заявил, что часть деклараций сотрудников администрации Путина проверена

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как идет процесс проверки деклараций сотрудников Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

«Часть проверена, часть в процессе. Соответствующее управление в администрации работает постоянно», — заявил он.

В апреле Песков сообщал, что сотрудники администрации российского президента сдали декларации в установленные сроки.

В декабре Путин подписал указ о приостановке публикации деклараций чиновников на время специальной военной операции (СВО). Позже Песков уточнил, что мера касается только чиновников, работающих в новых регионах. В феврале Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта данные о доходах и имуществе депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде без персональной информации.