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15:43, 6 июля 2023Среда обитания

Почти половина водопроводной воды в США оказалась загрязненной

CNN: 45 процентов водопроводной воды в США оказались загрязнены ПФАС

Фото: Tony Gutierrez / AP

Геологическая служба США выяснила, что почти половина водопроводной воды в стране загрязнена химическими веществами, относящимися к группе ПФАС. О результатах исследования сообщает CNN.

Ученые с 2016 по 2021 год собирали образцы воды в 716 местах по всей стране, включая частные колодцы и систему общественного водоснабжения. Оказалось, что в 45 процентах питьевой воды содержатся вредные вещества. К ПФАС относятся синтетические соединения, которые могут задерживаться в окружающей среде и организме человека. Они могут способствовать в том числе возникновению онкологических заболеваний и ожирению.

Самые высокие концентрации обнаружили в районах Великих равнин, Великих озер, а также на Восточном побережье страны. «Не было почти ни единого места, где бы ученые ни нашли эти вещества», — заявила профессор Джейми ДеВитт.

Ранее стало известно, что американская химическая корпорация 3M в течение 13 лет выплатит 10,3 миллиарда долларов операторам систем водоснабжения США за то, что загрязняла воду химикатами. Компания получила множество исков от жителей ряда штатов.

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    Нина Ташевская
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