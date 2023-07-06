Диетолог подсказал неочевидные напитки для снижения давления

Диетолог Евгений Арзамасцев: травяные чаи и два других напитка помогут понизить давление

Некоторые напитки могут помочь понизить давление, заявил врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Неочевидные способы снижения давления он подсказал в беседе с «Москвой 24».

По его словам, для этого подойдут седативные напитки, например травяные чаи с мятой и другими успокаивающими травами — они снижают уровень тревожности, из-за чего давление понижается.

Кроме того, продолжил Арзамасцев, для этого можно пить клюквенный морс или клюквенный отвар. «Он обладает мочегонным действием, за счет чего тоже происходит снижение артериального давления. То есть мы, по сути, выводим лишнюю воду», — объяснил он.

Нормализовать давление, добавил врач, помогут и напитки с содержанием калия и магния — к примеру, отвар из сухофруктов, кураги либо чернослива.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала пять простых привычек, которые помогут научиться пить больше воды. Она предложила, в частности, добавлять в воду ягоды, фрукты и специи, чтобы она не казалась «скучным напитком».