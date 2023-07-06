Стало известно о подорожании бытовой техники в России

«Ъ» заявил о подорожании бытовой техники в России на 10-15% из-за ослабления рубля

Производители бытовой техники и электроники второй раз за год подняли стоимость товаров на фоне повышения курсов доллара и евро. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В среднем подорожание бытовой техники в России составляет 10-15 процентов на фоне ослабления рубля. Такой рост цен заметили у брендов бытовой техники Beko, Tefal и Lex. Глава представительства в России Candy-Hoover Group, входящей в состав китайской Haier Group Глеб Мишин подтвердил, что на фоне курса валют компании «приходится поднимать розничные цены на 15 процентов».

Больше всего подорожание затронет товары, которые не производят в России: смартфоны, ноутбуки и планшеты. «Новые ценники на эти устройства можно ожидать уже на следующей неделе, ориентировочно стоимость поднимется на 10-15 процентов», — заявил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

По словам эксперта, стоимость бытовой техники поднимется в середине августа, поскольку у ретейлеров «еще есть нераспроданные складские запасы». Если курсы валют не стабилизируются, то в России может возникнуть кратковременный всплеск спроса на технику.

5 июля российские банки начали продавать евро дороже 100 рублей. Доллар, евро и китайский юань в этот день обновили курсовые максимумы марта 2022 года. Курс американской валюты превысил на Мосбирже 91 рубль, а европейской оказался выше отметки в 99 рублей.