РИА Новости: российские банки начали продавать евро дороже 100 рублей

Крупные российские банки стали предлагать купить у них евро дороже 100 рублей, а американский доллар 5 июля обойдется покупателям более чем в 91 рубль. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным агентства, актуальным на 17:40 мск, в ВТБ один евро можно купить за 100,2 рубля, а доллар — за 91,9 рубля. В Газпромбанке цена ведущих мировых валют составит 101,4 и около 92,98 рубля за единицу соответственно. Дороже всего из крупных банков евро обойдется россиянам в Тинькофф банке, где за него просят 101,8 рубля.

Так кредитные организации отреагировали на продолжающееся снижение курса российского рубля. Доллар, евро, а также китайский юань обновили 5 июля курсовые максимумы марта 2022 года. Курс американской валюты превысил на Мосбирже 91 рубль, а европейской оказался выше отметки в 99 рублей.

Ранее аналитик BitRiver Вячеслав Антонов напомнил, что весной 2022 года курс доллара превышал 120 рублей, и не исключил его возвращения к этим позициям. По его словам, верхних границ для ослабления российской валюты нет, а помешать ему могут только возможные действия Центробанка, связанные с опасениями из-за инфляционных рисков для экономики.