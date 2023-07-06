Крупнейшим продавцом российского зерна оказалась малоизвестная фирма

ProZerno: крупнейшим экспортером зерна в России стала малоизвестная фирма «Грейн Гейтс»

Созданная после начала военного конфликта на Украине компания «Грейн Гейтс» стала крупнейшим поставщиком российской пшеницы. В завершившемся 30 июня сельскохозяйственном сезоне 2022-2023 годов она отправила за рубеж 7,22 миллиона тонн продукции, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ProZerno.

По этому показателю компания, зарегистрированная в конце июня 2022 года, обогнала традиционного лидера — торговый дом «Риф», который был крупнейшим поставщиком российской пшеницы с сельскохозяйственного сезона 2014-2015 годов. Однако по итогам минувшего сезона ТД «Риф» оказался лишь на второй строчке, а тройку лидеров замкнула компания «Астон».

Россия второй сезон подряд станет мировым лидером по объемам поставок пшеницы, что обусловлено, в первую очередь, высокой урожайностью. При этом Украина, которая также играет значимую роль на мировом агрорынке, все еще испытывает трудности с отправкой пшеницы за рубеж из-за логистических проблем.

В конце июня биржевые цены на пшеницу росли до четырехмесячного максимума, в моменте стоимость бушеля на Чикагской товарной бирже достигала 7,7 доллара из-за беспокойства трейдеров и инвесторов по поводу военного мятежа ЧВК «Вагнер» в России.

Ранее сообщалось, что по итогам завершившегося сельскохозяйственного сезона Россия отправила зарубежным покупателям рекордные объемы зерна. Речь шла об экспорте 59,3 миллиона тонн, из которых 48,2 миллиона тонн пришлись на поставки пшеницы. Ожидается, что доля российской пшеницы на мировом агрорынке в ближайшее время достигнет 13 процентов.