Посетители фестиваля три часа провисели вверх ногами на американских горках

Посетители фестиваля в США застряли вниз головой после поломки на американских горках

Посетители парка развлечений, организованного на Фестивале округа Форест в городе Крэндон, штат Висконсин, США, застряли на американских горках и несколько часов провисели вверх ногами из-за поломки. Об этом сообщает WMTV.

Американские горки, на которых катались посетители фестиваля, неожиданно остановились из-за технической неисправности. В результате люди остались висеть вниз головой. Некоторые пассажиры провели в таком положении не менее трех часов.

На записи, которая была опубликована в соцсетях, видно, как спасатели взбираются на аттракцион, чтобы освободить застрявших людей. Капитан местной пожарной части Бреннан Кук сообщил, что причиной остановки аттракциона стала техническая неисправность, из-за которой поездка прервалась.

Пожарные и спасатели из трех близлежащих округов прибыли на место происшествия, чтобы помочь освободить пассажиров. Все посетители были благополучно спасены и доставлены в больницу для проверки состояния здоровья. Аттракцион недавно проходил проверку, но сведений о ее результатах нет.

Ранее сообщалось, что мать и двое детей получили травмы позвоночника из-за падения аттракциона в парке развлечений в Сан-Паулу, Бразилия. Пострадавших доставили в больницу.