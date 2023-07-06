Прикурившего сигарету от Вечного огня российского туриста задержали

В Волгограде полиция задержала туриста из Ярославля, прикурившего сигарету от Вечного огня

В Волгограде наряд патрульно-постовой службы задержал с поличным 29-летнего мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня на Аллее Героев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ночь на четверг, 6 июля, полицейские заметили, как мужчина подходит к мемориалу и поджигает от Вечного огня сигарету. Правонарушение также зафиксировали камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что мужчина приехал из Ярославля.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, туристу грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы до года или арест до трех месяцев.

Ранее полицейские задержали 15-летнего подростка, совершившего аналогичное правонарушение.

