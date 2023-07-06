Проживающего в Никарагуа экс-президента Сальвадора заочно осудили

Экс-президента Сальвадора Фунеса заочно осудили на шесть лет за неуплату налогов

Суд в Сальвадоре заочно приговорил бывшего президента республики Маурисио Фунеса, который проживает и является гражданином Никарагуа, к шести годам тюрьмы в связи с неуплатой налогов, сообщает Reuters.

По данным агентства, общая сумма неоплаченных Фунесом налогов составляет около 85 тысяч долларов. Отмечается, что он перестал платить по счетам по окончании президентского срока в 2014 году. Его заочно приговорили к шести годам тюремного заключения, а также обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч долларов.

При этом экс-глава государства, которому вынесли уже второй обвинительный приговор в этом году, в 2016 году покинул Сальвадор и получил убежище в Никарагуа, власти которого запрещают экстрадицию своих граждан.

Ранее стало известно, что Минский областной суд вынес приговор Эдуарду Бабарико, сыну экс-кандидата в президенты республики и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.