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16:22, 5 июля 2023Бывший СССР

В Белоруссии сына экс-кандидата в президенты приговорили к восьми годам колонии

В Белоруссии суд приговорил сына экс-кандидата в президенты Бабарико к 8 годам колонии
Эдуард Бабарико

Эдуард Бабарико. Кадр: БЕЛСАТ NOW / YouTube

Минский областной суд вынес приговор Эдуарду Бабарико, сыну экс-кандидата в президенты республики и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что сына политика признали виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

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В 2020 году Виктор Бабарико баллотировался на пост президента Белоруссии. Его называли главным соперником действующего главы республики Александра Лукашенко, правящего страной с 1994 года. В июне 2020 года, за два месяца до голосования, Бабарико вместе с сыном задержали, когда они ехали в Центральную избирательную комиссию сдавать необходимые для выдвижения подписи. На тот момент Эдуард возглавлял предвыборный штаб своего отца.

В июне 2021 года Верховный суд Белоруссии приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы, признав его виновным по статьям о получении взятки и легализации полученных преступным путем средств. Сам он отрицает свою вину.

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    Георгий Нестеров
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