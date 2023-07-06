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16:48, 6 июля 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о необычной находке на блошином рынке

Сваха «Давай поженимся!» Сябитова рассказала, как нашла на блошином рынке патефон ее семьи

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, что во время съемок передачи «Барахолка» с Андреем Малаховым нашла на блошином рынке патефон, который принадлежал ее семье. Историей о необычной находке сваха поделилась в интервью для издания«Телепрограмма».

На съемках программы Сябитова нашла на блошином рынке патефон. «Каково же было мое удивление, когда, открыв коробочку для игл, я увидела там свое нацарапанное имя», — вспомнила ведущая.

Свою реакцию она объяснила тем, что узнала в вещи семейную реликвию. Устройство принадлежало ее бабушке и дедушке. Будучи ребенком, Сябитова оставила на нем отметку «Роза». Позднее от патефона избавились, но ведущей удалось вернуть его на передаче Малахова.

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«Это (...) традиции, переходящие из поколения в поколение. Не стоит разбрасываться хорошими и дорогими сердцу вещами!» — добавила ведущая.

В программе «Барахолка» участникам предлагалось за 15 минут найти на блошином рынке дорогостоящую вещь. Победитель отправлялся с ведущим передачи Малаховым на «барахолку» в Париж.

Ранее Сябитова отреагировала на уход Tinder из России. По ее мнению, благодаря этому в стране может появиться отечественный аналог приложения для знакомств.

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    Мария Большакова
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