Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о необычной находке на блошином рынке

Сваха «Давай поженимся!» Сябитова рассказала, как нашла на блошином рынке патефон ее семьи

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала, что во время съемок передачи «Барахолка» с Андреем Малаховым нашла на блошином рынке патефон, который принадлежал ее семье. Историей о необычной находке сваха поделилась в интервью для издания«Телепрограмма».

На съемках программы Сябитова нашла на блошином рынке патефон. «Каково же было мое удивление, когда, открыв коробочку для игл, я увидела там свое нацарапанное имя», — вспомнила ведущая.

Свою реакцию она объяснила тем, что узнала в вещи семейную реликвию. Устройство принадлежало ее бабушке и дедушке. Будучи ребенком, Сябитова оставила на нем отметку «Роза». Позднее от патефона избавились, но ведущей удалось вернуть его на передаче Малахова.

«Это (...) традиции, переходящие из поколения в поколение. Не стоит разбрасываться хорошими и дорогими сердцу вещами!» — добавила ведущая.

В программе «Барахолка» участникам предлагалось за 15 минут найти на блошином рынке дорогостоящую вещь. Победитель отправлялся с ведущим передачи Малаховым на «барахолку» в Париж.

Ранее Сябитова отреагировала на уход Tinder из России. По ее мнению, благодаря этому в стране может появиться отечественный аналог приложения для знакомств.