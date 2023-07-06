Сооснователь Tinder решил продать свой роскошный особняк в Калифорнии

New York Post: соучредитель Tinder продает поместье в Калифорнии за 32 миллиона долларов

Шон Рэд, соучредитель приложения для знакомств Tinder, выставил на продажу свое поместье площадью около 985 квадратных метров, расположенное в Лос-Анджелесе. Об этом пишет New York Post.

37-летний предприниматель и его жена рассчитывают выручить за купленный в 2018 году дом 32 миллиона долларов. Тогда он обошелся паре в 26,5 миллиона.

Жилье с пятью спальнями и девятью ванными комнатами, которое продавец называет «шедевром, произведением искусства, от деталей до качества материалов», включает выходящую во двор кухню с акцентом на мрамор и бронзу, винный погреб и бар, домашний кинотеатр, бассейн. Все это обустроено в стиле пятизвездочного курорта.

30 июня стало известно, что приложение Tinder перестало работать в России. В тот день сервис при попытке войти в него стал выдавать россиянам сообщение об ошибке. Tinder начал предупреждать о предстоящем прекращении работы в стране еще в начале месяца. Пользователей в приложении встречало сообщение с датой ухода, однако до анонсированного отключения они по-прежнему могли создавать пары и общаться.