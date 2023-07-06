Партнерам людей с недостаточно высоким либидо дали советы
На форуме Reddit дали совет людям, либидо партнеров которых недостаточно высокое. Своими мнениями о том, как договориться о сексуальной жизни с человеком с низким либидо, мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.
Популярными стали ответы, в котором пользователи рекомендуют брать проблему в свои руки и мастурбировать.
Кажется, мы снова остались вдвоем, правая ручка
Женщина, 20 лет состоящая в браке с асексуалом, посоветовала добирать нехватку физической нежности объятиями.
Он обнимает меня регулярно и так дает физическую близость и ощущение связи, которых я жажду. Иногда это очень невинно, просто объятия. Иногда я прошу его снять мой лифчик, и сам факт снятия меня возбуждает, а для него это не слишком сексуально, потому он не испытывает дискомфорта. Изредка он даже трогает мою грудь
Некоторые участники форума признаются, что могут подстроить свой темперамент под темперамент партнера.
Я либо подстроюсь под его нужды, либо честно проговорю свои, и мы разберемся, какие решения устроят обоих
Ранее участники форума Reddit назвали часть секса, которую считают худшей. Популярным стал ответ, в котором пользователь жалуется на судороги в ногах.