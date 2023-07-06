Партнерам людей с недостаточно высоким либидо дали советы

Пользователи Reddit посоветовали партнерам людей с низким либидо мастурбацию и объятия

На форуме Reddit дали совет людям, либидо партнеров которых недостаточно высокое. Своими мнениями о том, как договориться о сексуальной жизни с человеком с низким либидо, мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Популярными стали ответы, в котором пользователи рекомендуют брать проблему в свои руки и мастурбировать.

Кажется, мы снова остались вдвоем, правая ручка Strange_Stage1311 пользователь Reddit

Женщина, 20 лет состоящая в браке с асексуалом, посоветовала добирать нехватку физической нежности объятиями.

Он обнимает меня регулярно и так дает физическую близость и ощущение связи, которых я жажду. Иногда это очень невинно, просто объятия. Иногда я прошу его снять мой лифчик, и сам факт снятия меня возбуждает, а для него это не слишком сексуально, потому он не испытывает дискомфорта. Изредка он даже трогает мою грудь JasnahElsecaller пользовательница Reddit

Некоторые участники форума признаются, что могут подстроить свой темперамент под темперамент партнера.

Я либо подстроюсь под его нужды, либо честно проговорю свои, и мы разберемся, какие решения устроят обоих Cyanora пользовательница Reddit

Ранее участники форума Reddit назвали часть секса, которую считают худшей. Популярным стал ответ, в котором пользователь жалуется на судороги в ногах.