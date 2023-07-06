Суд вынес приговор участнику нападения на псковских десантников из банды Басаева

Напавшему на псковских десантников в 2000 году боевику Басаева дали 13,5 года колонии

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил к 13,5 года колонии строгого режима участника банды Хаттаба и Басаева Тенъали Канаева. Об этом в четверг, 6 июля, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

Как установил суд, 29 февраля 2000 года осужденный вместе с другими бандитами напал на военнослужащих Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в Чеченской Республике. Канаев вместе с сообщниками вел из автомата огонь по российским военнослужащим.

13 июня сообщалось, что ФСБ задержала члена банды Басаева, участвовавшего в нападении на Дагестан в 1999 году.