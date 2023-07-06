Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:28, 6 июля 2023Мир

Швецию заподозрили в нежелании вступать в НАТО

Аналитик Асафов: Швеция опасается вступления в НАТО ввиду противостояния с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

На данный момент Швеция не хотела бы вступления в НАТО ввиду опасений, связанных с противостоянием альянса и России. Кроме того, членство в организации предполагает дополнительные обязанности и финансовую нагрузку на страну. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

«Дело в том, что сейчас мы наблюдаем повышение ставок с обеих сторон. Вероятность того, что будут достигнуты договоренности о вступлении Швеции в НАТО существует, но и турки повышают ставки, и Швеция, одобряя акции со сжиганием Корана», — считает аналитик.

По его словам, нежелание страны вступать в альянс на данный момент очевидно: риски для страны кратно возрастают с учетом противостояния НАТО с Россией.

«Членство в НАТО также предполагает новые обязанности, дополнительную финансовую нагрузку. Очевидно, что по крайней мере часть политической элиты страны была бы рада, если бы вступление не состоялось. Лучше — по вине президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана», — заключил Асафов.

28 июня полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

В МИД Турции оценили шансы Швеции на вступление в НАТО как низкие. Предполагается, что Анкара, несмотря на внешнее давление, будет «придерживаться своей принципиальной позиции» из-за политики Стокгольма.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сообщил об актуальности сделанных в отношении ЧВК «Вагнер» заявлений

    Полиция задержала двух молодых людей за изнасилование женщины в московском парке

    Названо главное отличие российской артиллерии от западной

    Минобороны сообщило о перехвате четырех крылатых ракет Storm Shadow

    Финляндия ответит на действия России закрытием генконсульства в стране

    Минобороны отчиталось об ударе по пунктам дислокации ВСУ и наемников

    Минобороны заявило об уничтожении двух украинских самолетов Су-25

    Зеленский прибыл с визитом в Болгарию для переговоров

    В Италии рассказали о конкуренции в ЕС из-за украинской пшеницы

    В США рассказали о провальном подходе Зеленского в отношениях с НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости