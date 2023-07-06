Оценено будущее подразделений ЧВК «Вагнер» в Африке

Африканист Маслов: проекты ЧВК «Вагнер» в Африке претерпят ребрендинг или перейдут МО РФ

После мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина ее проекты в Африке, вероятнее всего, ждет реорганизация. Так будущее африканских подразделений вагнеровцев оценил директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов в беседе с «Лентой.ру».

Специалист напомнил, что многие проекты ЧВК «Вагнер» в Африке были убыточными или дотационными, и часть расходов на них прямо или косвенно компенсировалась из российского бюджета. По его словам, те проекты, где доходная база генерируется в самой Африке, могут претерпеть ребрендинг, тогда как дотационные проекты могут быть переданы под контроль МО РФ и продолжить реализовываться в формате официальной поддержки по развитию местных вооруженных сил.

«Как показывает практика, такой формат более эффективен и несет в себе меньше рисков. Прямое сотрудничество имеет большие перспективы и более стабильно», — пояснил Маслов.

Африканист предположил, что сотрудничество с Мали и ЦАР продолжится по линии Министерства обороны России — произойдет своего рода «национализация» программ содействия местным вооруженным силам. Кроме того, Россия может быть заинтересована в большей вовлеченности Алжира в обеспечении безопасности в Сахаре, поскольку это североафриканское государство обладает значительным опытом в этой сфере и остается надежным союзником Москвы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее подразделений ЧВК «Вагнер» в странах Африки будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время их пригласили. По словам дипломата, российское правительство поддерживает официальные связи с руководством многих африканских стран, и то, на каких условиях эти государства договаривались о сотрудничестве с российской ЧВК, его не касается.