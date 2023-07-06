Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 6 июля 2023Мир

Оценено будущее подразделений ЧВК «Вагнер» в Африке

Африканист Маслов: проекты ЧВК «Вагнер» в Африке претерпят ребрендинг или перейдут МО РФ
СюжетМятеж Пригожина

Фото: MINUSMA / Sylvain Liechti / Reuters

После мятежа главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина ее проекты в Африке, вероятнее всего, ждет реорганизация. Так будущее африканских подразделений вагнеровцев оценил директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов в беседе с «Лентой.ру».

Специалист напомнил, что многие проекты ЧВК «Вагнер» в Африке были убыточными или дотационными, и часть расходов на них прямо или косвенно компенсировалась из российского бюджета. По его словам, те проекты, где доходная база генерируется в самой Африке, могут претерпеть ребрендинг, тогда как дотационные проекты могут быть переданы под контроль МО РФ и продолжить реализовываться в формате официальной поддержки по развитию местных вооруженных сил.

«Как показывает практика, такой формат более эффективен и несет в себе меньше рисков. Прямое сотрудничество имеет большие перспективы и более стабильно», — пояснил Маслов.

Материалы по теме:
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку. Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
Китайские и турецкие ЧВК пришли воевать в Африку.Смогут ли они занять место ЧВК «Вагнер»?
Сегодня
«Мы вольны сами выбирать партнеров» Почему страны Африки предпочли Франции дружбу с Россией и при чем тут ЧВК «Вагнер»?
«Мы вольны сами выбирать партнеров»Почему страны Африки предпочли Франции дружбу с Россией и при чем тут ЧВК «Вагнер»?
16 февраля 2023

Африканист предположил, что сотрудничество с Мали и ЦАР продолжится по линии Министерства обороны России — произойдет своего рода «национализация» программ содействия местным вооруженным силам. Кроме того, Россия может быть заинтересована в большей вовлеченности Алжира в обеспечении безопасности в Сахаре, поскольку это североафриканское государство обладает значительным опытом в этой сфере и остается надежным союзником Москвы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее подразделений ЧВК «Вагнер» в странах Африки будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время их пригласили. По словам дипломата, российское правительство поддерживает официальные связи с руководством многих африканских стран, и то, на каких условиях эти государства договаривались о сотрудничестве с российской ЧВК, его не касается.

Что думаешь? Оцени!
    Валентина Шварцман
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

    Пьяная россиянка систематически избивала троих детей

    Лукашенко заявил о сомнении Зеленского в победе Украины

    Жесткая подпрыгивающая посадка российского самолета попала на видео

    Эксперт по грибам назвал срок годности лисичек

    В России заявили о поиске виноватых в проблемах украинского контрнаступления

    В США признали готовность Зеленского атаковать Запорожскую АЭС

    В России создали технологию электропроводных тканей

    Российский хоккеист клуба НХЛ объяснил неуместность акций в поддержку ЛГБТ

    В Госдуме предупредили о росте цен на бензин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости