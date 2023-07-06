ЧВК «Вагнер» сравнили с китайскими и турецкими конкурентами

Российские эксперты усомнились, что ЧВК из КНР и Турции вытеснят «Вагнер» в Африке

Китайские охранные компании навряд ли смогут вытеснить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» из Африки после мятежа ее главы Евгения Пригожина. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Специалист сравнил методы работы российской ЧВК и охранных компаний из КНР, указав, что сотрудникам последних в большинстве случаев запрещено носить оружие и они занимаются защитой китайских предприятий и рабочих с помощью нелегальных средств. Таким образом, китайские фирмы навряд ли станут альтернативой для вагнеровцев в случае их ухода с континента.

«Китайцам страшно помыслить о том, чтобы разрешить своему охранному бизнесу заниматься тем же, чем занимался "Вагнер"», — подчеркнул эксперт.

В Африке также предположительно работает турецкая ЧВК SADAT. Однако правительства африканских стран, прежде заключившие контракты с «вагнеровцами», навряд ли захотят отказаться от услуг россиян в пользу конкурентов-турок, считает директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. По его словам, страны региона выбрали ЧВК «Вагнер», поскольку воспринимали ее как рекомендованную российскими властями структуру. Смена российского подрядчика на турецкого будет возможна лишь в случае смены африканской страной своих политических ориентиров. «Но пока предпосылок к тому, чтобы ЦАР или Мали поменяли свой внешнеполитический вектор, мы не видим», — рассказал африканист.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее подразделений ЧВК «Вагнер» в странах Африки будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время их пригласили. По словам дипломата, российское правительство поддерживает официальные связи с руководством многих африканских стран, и то, на каких условиях эти государства договаривались о сотрудничестве с российской ЧВК, его не касается.